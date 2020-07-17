"Накормите наших детей": под зданием Харьковской ОГА митингуют работники завода

На митинг вышли около 70 человек

На митинг вышли около 70 человек

Фото: ВЕХА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВЕХА.

По словам участников митинга, руководство завода задолжало им зарплату за девять месяцев.

Люди 9 месяцев работают бесплатно! Митинг проходит под лозунгами: "Накормите наших детей", "Зарплату рабочим”, "Выдайте нашу зарплату”, - говорится в сообщении.

Охрану правопорядка во время мероприятия обеспечивают сотрудники Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.