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17 июля 2020, 14:22 5

"Накормите наших детей": под зданием Харьковской ОГА митингуют работники завода

17 июля 2020, 14:22 5
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На митинг вышли около 70 человек
На митинг вышли около 70 человек
Фото: ВЕХА
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Возле Харьковской областной государственной администрации 17 июля собрались сотрудники подшипникового завода.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВЕХА.

По словам участников митинга, руководство завода задолжало им зарплату за девять месяцев.

Люди 9 месяцев работают бесплатно! Митинг проходит под лозунгами: "Накормите наших детей", "Зарплату рабочим”, "Выдайте нашу зарплату”, - говорится в сообщении.

Охрану правопорядка во время мероприятия обеспечивают сотрудники Нацполиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове митингуют против назначения Мураевой заместителем председателя ОГА.

зарплаты протест бюджет Харьков ОГА Завод
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