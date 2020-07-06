Штат Винницкой ОГА сократят минимум на 10% - Борзов

Соответствующее поручение глава ОГА Сергей Борзов дал своим заместителям

Соответствующее поручение глава ОГА Сергей Борзов дал своим заместителям

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Штатную численность работников Винницкой облгосадминистрации и ее структурных подразделений планируют сократить минимум на 10%.

Об этом председатель ОГА Сергей Борзов сообщил во время встречи с руководителями фракций Винницкого облсовета, пишет RegioNews.

Позже в соцсети он обнародовал соответствующее поручение своим заместителям и руководителям структурных подразделений ОГА.

Подготовить и представить заместителям главы ОГА предложения по оптимизации структуры и штатных расписаний структурных подразделений ОГА согласно сложности и объему возложенных на них задач, предусмотрев сокращение штатной численности сотрудников как минимум на десять процентов", - говорится в документе.

Срок выполнения поручения - до 9 июля. До 13 июля заместители главы ОГА должны обобщить предложения и представить их на рассмотрение председателя.

Напомним, ранее Председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов отказался от охраны и расторг соглашение с местной полицией.