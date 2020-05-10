Минздрав опубликовал основные требования для бизнеса на период смягчения карантина

Они распространяются на все виды бизнеса, которым разрешено возобновить работу с 11 мая

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Они распространяются на все виды бизнеса, которым разрешено возобновить работу с 11 мая

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко опубликовал основные требования и рекомендации для бизнеса на период смягчения карантина, который начнется 11 мая.

Об этом он написал в Facebook, сообщает RegioNews.

Так, перед выходом на работу всем сотрудникам должны измерять температуру. Если она будет выше 37,2, работника нельзя допускать к работе.

При входах должны быть средства гигиены, обязательно сохраняется масочный режим для посетителей, и работников, они должны соблюдать социальную дистанции в 1,5 метра.

Работники учреждения должны использовать одноразовые перчатки во время работы, а также проводиться регулярную дезинфекцию помещений после каждого клиента.

Так, в парикмахерские и салоны красоты прийти можно только по записи с соблюдением временного интервала и социальной дистанции.

Владельцы кафе, ресторанов и баров должны заменить кресла на поддающиеся дезинфекции. Выдавать меню запрещено, оно должно быть расположено у входа или места принятия заказа.

В продовольственных и непродовольственных магазинах администрация должна следить, чтобы в помещении находилось не более 1 человека на 10 кв. метров. Нужно также сделать маркировку для соблюдения дистанции.

Работники стоматологии должны обеспечить обязательную дезинфекцию всех инструментов после каждого клиента. После каждого приема нужно проветривать помещение в течение 15 минут.

Напомним, с 11 мая в Украине начнется первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.