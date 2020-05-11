Правительство выделило шесть миллиардов гривен для помощи безработным

Только в мае в центрах занятости зарегистрировались 140 тысяч безработных

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Только в мае в центрах занятости зарегистрировались 140 тысяч безработных

Для поддержки бизнеса правительство создало кредитные программы, а также выделило дополнительное финансирование для помощи безработным.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Президента.

Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет Министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом.

Он добавил, что для поддержки малого и микробизнеса со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Дополнительно создана другая программа – "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программы – сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", – отметил Денис Шмыгаль.

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В Правительстве планируют возобновить перевозки работников наземным транспортом. Мероприятия медицинской и санитарной безопасности при перевозках остаются приоритетными.