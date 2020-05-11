В сервисных центрах МВД заработает электронная очередь

Центры осуществляют операции по купли-продажи транспортных средств

Фото: издание Loyer

Центры осуществляют операции по купли-продажи транспортных средств

С 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, восстанавливают работу Сервисные центры МВД, которые осуществляют регистрационные действия с автотранспортом. Для избежания скопления людей здесь заработает электронная очередь.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко в Facebook.

За два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купли-продажи транспортных средств. Важно, чтобы достижения карантина не были потеряны из-за того, что завтра тысячи владельцев авто одновременно обратятся в Сервисные центры МВД перерегистрировать авто.

"Логично, что система Сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Поэтому Главным Сервисным Центром МВД разработана удобная услуга "Запись в электронную очередь", - пишет Геращенко.

Для того, чтобы выбрать удобное время, а не стоять в очередях подвергаясь опасности подхватить инфекцию, достаточно зайти на сайт Главного сервисного центра МВД - www.hsc.gov.ua , выбрать раздел "Запись в электронную очередь", пройти идентификацию через Bank ID, или ЭЦП, найти Сервисный центр и получить дату и время, когда это можно сделать.

Завтра, 12 мая, после двух месяцев вынужденного перерыва на карантин, начинают свою работу Сервисные центры МВД, которые... Опубликовано Антоном Геращенко Понедельник, 11 мая 2020 года.

Напомним, 11 мая стартовал первый этап ослабления карантинных мер, принятых для противодействия распространения пандемии COVID-19.