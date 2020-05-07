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В Украине возобновили работу более 500 рынков
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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
07 мая 2020, 15:01 7

В Украине возобновили работу более 500 рынков

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07 мая 2020, 15:01 7
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Специалисты ежедневно проводят внеплановые проверки
Фото: pexels
Специалисты ежедневно проводят внеплановые проверки

В Украине уже открылись 555 агропродовольственных рынков, не готовы к открытию или закрылись самостоятельно 34.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Так, специалисты Госпродпотребслужбы проверили 586 субъектов хозяйствования. Начали свою деятельность 555 агропродовольственных рынков, не готовыми к открытию и закрылись самостоятельно по инициативе руководства агрорынков - 34, в том числе 1 - в Запорожской, по 2 - в Днепропетровской и Харьковской областях и 29 - в г. Киеве.

Отмечается, что за ненадлежащую подготовку к работе в условиях карантина 4 рынкиа закрыли по решению органов местной власти.

Кроме того, За период с 1 по 6 мая за нарушение требований противоэпидемических мероприятий специалистами было составлено 33 протокола.

Напомним, что Кабинет министров 29 апреля принял решение об урегулировании работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина. Контроль за соблюдение противоэпидемических требований возложен на представителей Госпродпотребслужбы.

В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.


коронавирус карантин работа рынки правительство
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