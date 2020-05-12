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12 мая 2020, 10:03 53

Карантин в Украине продлят после 22 мая - Шмыгаль

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12 мая 2020, 10:03 53
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Работу метрополитена собираются восстановить к середине лета
из открытых источников
Работу метрополитена собираются восстановить к середине лета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране официально до 22 мая, однако его будут продлевать и после этой даты, поскольку Украина еще находится на пике заболеваемости COVID-19.

Об этом премьер-министр сообщил в эфире программы "Сниданок с 1+1", передает RegioNews.

Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать. Сейчас мы находимся на пике заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

По его словасм, сейчас правительство отрабатывает, когда будет внедрен каждый из пяти этапов выхода из карантина.

Мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или было равно количеству тех, кто заболел. Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик", - добавил премьер-министр.

По срокам восстановления работы метро и запуска междугородных сообщений, то Шмыгаль пока прогнозы делать не берется.

Пока мы не прошли пик, то представьте два миллиона людей, которые собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать катализатором распространения заболевания", - отметил он.

По его словам, восстановление работы метро возможно еще до середины лета.

Премьер отметил, что городской общественный транспорт работает и уже даже увеличилось его количество.

Как ранее сообщалось, с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантинных мероприятий, в частности будет разрешено посещать парки, парикмахерские и летние площадки ресторанов.


коронавирус метро карантин Денис Шмыгаль
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