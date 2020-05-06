Центр Киева заблокировали протестующие предприниматели

Активисты из 40 городов приехали в столицу на акцию протеста

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Активисты из 40 городов приехали в столицу на акцию протеста

Об акции протеста пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Около полусотни автомобилей стоят на Европейской площади. На машинах наклейки: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Уничтожим малый бизнес, возьмем новый транш от МВФ?", "Хватит принимать бездумные решения" и другие.

Участники акции требуют не останавливать работу малого и среднего бизнеса из-за карантина.

Также на пешеходном переходе возле парламентской библиотеки около 30 человек ходят по кругу и не пропускают автомобили, не участвующие в акции. Такая же ситуация на пешеходном переходе на Парковой аллее возле стадиона Динамо.

В свою очередь, полиция перекрыла улицу Грушевского в направлении правительственного квартала. Силовики не пускают активистов к зданию Кабмина.