Коттедж за сотни тысяч долларов: кому принадлежит дом, где НАБУ задержало генерал-майора Дуку

Фото: УП, Следствие.Инфо

Дом в селе Рославичи Киевской области, где НАБУ задержало чиновника СБУ Сергея Дуку, оформлен на Олесю Старостину. Ее муж Дмитрий является бизнес-партнером Алика Мустафаева – родного брата жены Дуки

Об этом сообщило издание "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

По данным журналистов, коттедж расположен в городке "Рославич", где есть бассейн, спортивные площадки, фитнес-зона, теннисный корт и минимаркет. Стоимость домов в этом комплексе составляет от 190 до 342 тысяч долларов.

Недвижимость по улице Георгиевской оформлена на Олесю Старостину, которая приобрела ее в апреле 2021 года. Сам Сергей Дука владельцем дома не значится.

Ее муж Дмитрий Старостин является бизнес-партнером Алика Мустафаева в одесской компании "Эдельвейс-Юа", занимающейся выращиванием ягод и орехов. Мустафаев – родной брат жены Дуки Инессы.

Журналисты также обнаружили, что в контактах некоторых людей номер Олеси Старостиной сохранен под именем "Олеся Инессы".

Отдельное внимание "Следствие.Инфо" обратило на возможные связи Мустафаева с Россией. Согласно данным утечек российских баз, после начала полномасштабного вторжения он посещал оккупированный Крым, в том числе Армянск, и приобрел номер российского мобильного оператора. Также в базах отмечено, что в 2009 году он получил паспорт РФ. В то же время, независимо подтвердить эту информацию журналистам не удалось.

Олеся и Дмитрий Старостины отказались комментировать ситуацию журналистам. Связаться с Аликом Мустафаевым тоже не удалось.

Кроме того, по данным Центра противодействия коррупции, родители жены Сергея Дуки – Людмила и Тажидин Мустафаевы – в 2022 году получили паспорта РФ.

Операция "Карфаген": что известно

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации, которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

Главные подробности дела:

52 колл-центра находились под контролем группировки. В них работало около 2700 человек.

Подкуп правоохранителей: по данным следствия, за прикрытие каждого колл-центра ежемесячно платили около 7 тысяч долларов

Чиновники СБУ: среди фигурантов – генерал-майор Сергей Дука, которого на записях НАБУ называют "Акимом".

Задержание: во время обысков в селе Рославичи Киевской области спецназовцы задержали Дуку. По данным НАБУ, один из чиновников угрожал детективам оружием.

Наркобизнес: следствие связывает организацию с наркосиндикатом "Химпром" и сетью магазинов U420.

Угрозы журналистам: на записях НАБУ фигуранты обсуждали физическую расправу над журналистами и активистами.

Российский след: следствие проверяет возможные контакты отдельных участников с представителями ФСБ.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: высокопоставленный чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде ​​расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.