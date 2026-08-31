Покушение на Ермолаева: бизнесмен заявил о редкой взрывчатке и возможной связи с ГУР

Вадим Ермолаев. Фото: УП

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что во время покушения на него могли использовать редкую взрывчатку, которая, по его словам, не находится на вооружении обычных военных, но есть в ГУР

Об этом Ермолаев рассказал в интервью "Украинской правде", передает RegioNews.

По словам бизнесмена, по этому делу фигурирует офицер ГУР Владислав Реут, которого он связывает с убийством Анастасии Березовской. Ермолаев утверждает, что Реут может быть специалистом по взрывным устройствам и якобы именно он изготовил устройство, использованное при покушении.

Бизнесмен предполагает, что Реут мог получить взрывчатку во время работы в ведомстве. В то же время Ермолаев отмечает, что это только его версия событий.

По его словам, взрывное устройство могли изготовить в Украине, после чего перевезти в Европу и использовать для покушения. Ермолаев также заявил, что после взрыва на теле остались характерные химические ожоги.

Бизнесмен рассказал, что после покушения общался с представителями ГУР. По его словам, они заверили, что разбираются в ситуации и проводят внутреннее расследование.

В то же время, как отметил Ермолаев, ГУР публично почти не комментирует это дело, ссылаясь на то, что следствие продолжается.

Теперь утверждение Ермолаева о происхождении взрывчатки и возможной причастности сотрудника ГУР к покушению не являются установленными фактами и требуют подтверждения следствием.

Напомним, 29 июня около 21:00 в Монако произошел взрыв. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

Впоследствии под Киевом 6 июля нашли тело женщины, подозреваемой в причастности к покушению на убийство Ермолаева.

Правоохранители объявили подозрение двум задержанным – бывшему сотруднику правоохранительных органов и действующему сотруднику ГУР. По данным следствия, подозреваемые убили Березовскую по ее возвращении в Украину автобусом.

В ГНСУ отметили, что Березовская въехала в Украину 1 июля из-за одного из пунктов пропуска. К моменту прохождения пограничного контроля никаких ограничений для ее въезда не существовало.

Справка: Ермолаев основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.