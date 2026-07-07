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07 июля 2026, 21:56

Покушение в Монако: задержаны двое мужчин, причастных к смерти Березовской

07 июля 2026, 21:56
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Правоохранители объявили подозрение двум задержанным по делу об умышленном убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской – женщины, предположительно причастной к покушению на жизнь семьи в Монако

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

По данным следствия, подозреваемые совершили убийство Березовской по ее возвращении в Украину автобусом.

Ранее украинские правоохранительные органы установили, что 1 июля 2026 женщина прибыла в Украину, после покушения на семью в Монако.

На следующий день правоохранители Княжества объявили ее в международный розыск по подозрению в причастности к этому преступлению.

В рамках расследования украинские правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения по возвращении в Украину. В частности, были отработаны два мужчины: бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник ГУР МОУ.

По данным следствия, оба ранее неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Анастасии Березовской. Именно поэтому их проверяли на возможную причастность к покушению на убийство в Монако.

В ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об ее убийстве и указал на участие в нем другого подозреваемого.

По его показаниям проведен следственный эксперимент, в результате которого правоохранители установили место нахождения тела погибшей.

Решается вопрос об избрании им мер в виде безальтернативного содержания под стражей.

Правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.

Как известно, ранее СМИ сообщали, что под Киевом 6 июля нашли тело женщины , подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф".

Предпринимательскую деятельность начал в 1990-х годах. В 1995 году создал компанию "Primus inter pares", которая впоследствии была превращена в торгово-промышленную корпорацию "Алеф".

Корпорация является одним из крупнейших частных бизнес-объединений в Днепре и реализовала ряд масштабных девелоперских проектов, включая торгово-офисные комплексы и жилую недвижимость.

Ермолаев считается одним из самых влиятельных застройщиков Днепра и регулярно входил в рейтинги самых богатых людей Украины по версиям украинских бизнес-изданий.

В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Также он был одним из фигурантов расследования "Батальон Монако", посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживавшим на Лазурном побережье во время полномасштабной войны.

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