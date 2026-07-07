Под Киевом нашли тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако – СМИ

Подозреваемая Анастасия Березовская Фото: Интерпол

Под Киевом 6 июля нашли тело женщины, ранее подозреваемой в причастности к покушению на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах, передает RegioNews.

По информации собеседников издания, тело обнаружили около 23:00. Источники утверждают, что женщину застрелили.

Также отмечается, что она находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.

По данным другого источника в правоохранительных органах, по этому делу уже задержаны двое подозреваемых. Один из них, по информации источников, является действующим офицером Главного управления разведки, другой – бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о взрыве в Монако, во время которого ранили украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, главной подозреваемой является 39-летняя украинка Анастасия Березовская.

Как известно, взрыв в Монако произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам бизнесмен, его спутница и сын-подросток.

В МИДе Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится на связи с местными органами власти.

Ермолаев основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.