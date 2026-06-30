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30 июня 2026, 07:26

Взрыв в Монако: среди пострадавших – бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев и его жена

30 июня 2026, 07:26
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Фото: vadymiermolaiev.info
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В княжестве Монако вечером 29 июня произошел мощный взрыв в жилом доме у границы с Францией

Об этом сообщают французские СМИ и источники "Украинской правды", передает RegioNews.

Среди пострадавших – днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев и его супруга. Оба находятся в критическом состоянии.

Взрыв раздался незадолго до 21:00 на улице Реверан-Пер-Луи-Фролла. Правительство Монако сообщило о по меньшей мере трех тяжелораненых.

По информации Le Figaro и Monaco-Matin, все пострадавшие являются членами одной украинской семьи. Кроме супругов, травм получил 13-летний подросток, состояние которого медики оценивают как средней тяжести.

Взрослых госпитализировали в больницу Пастера в Ницце, а ребенка – в детскую больницу Ленваля.

По информации источников "Украинской правды", одним из пострадавших является основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра Вадим Ермолаев.

По предварительным данным, перед взрывом камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного мужчину, который покинул рюкзак у входа в дом, после чего скрылся в направлении французского города Босолей. Взрыв произошел тогда, когда люди заходили в здание.

Правоохранители не исключают, что именно украинцы могли быть непосредственной целью нападающего.

Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрывное устройство было начинено болтами и металлической дробью для усиления поражения. По его словам, вероятнее всего, речь идет о теракте.

Что известно о Вадиме Ермолаеве

Бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф".

Предпринимательскую деятельность начал в 1990-х годах. В 1995 году создал компанию "Primus inter pares", которая впоследствии была превращена в торгово-промышленную корпорацию "Алеф".

Корпорация является одним из крупнейших частных бизнес-объединений в Днепре и реализовала ряд масштабных девелоперских проектов, включая торгово-офисные комплексы и жилую недвижимость.

Ермолаев считается одним из самых влиятельных застройщиков Днепра и регулярно входил в рейтинги самых богатых людей Украины по версиям украинских бизнес-изданий.

В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.

Также он был одним из фигурантов расследования "Батальон Монако", посвященного украинским бизнесменам и политикам, проживавшим на Лазурном побережье во время полномасштабной войны.

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