Покушение в Монако: Интерпол разыскивает подозреваемую украинку

Подозреваемая Анастасия Березовская Фото: Интерпол

По делу о взрыве в Монако, во время которого ранили украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, главной подозреваемой является 39-летняя украинка Анастасия Березовская

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что Березовская в последнее время проживала в Германии. Также сообщается, что у нее татуировка, вероятно в виде змеи, которая простирается вдоль правой руки от плеча до локтя.

После нападения, по данным прокуратуры, подозреваемая сбежала в соседнюю Францию, а затем выехала в Италию на автомобиле с немецкой регистрацией, который, вероятно, был арендован для проведения операции.

Следователи считают, что сложность взрывного устройства может свидетельствовать об участии нескольких человек.

Ранее в Монако были задержаны двое мужчин, однако их впоследствии освободили из-за недостаточности доказательств.

Как отмечает CNN, подобные преступления крайне редки для Монако – одной из самых безопасных стран мира, где действует разветвленная система видеонаблюдения и высокий уровень полицейского присутствия. Именно поэтому инцидент, по версии прокуратуры, был тщательно спланирован, вызвал значительный резонанс в княжестве.

Напомним, взрыв в Монако произошел в понедельник, 29 июня, незадолго до 21 часов. Целью нападения был украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. В результате взрыва пакета со взрывчаткой пострадали три человека – сам Ермолаев, его спутница и сын-подросток.

В МИДе Украины заявили, что украинское посольство во Франции находится на связи с местными органами власти.

Ермолаев основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков Днепра. В 2023 году против него были введены персональные санкции СНБО из-за деятельности алкогольного бизнеса в оккупированном Крыму.