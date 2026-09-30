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30 сентября 2026, 10:43

В столице дрон попал в склад: погиб водитель "Киевтеплоэнерго"

30 сентября 2026, 10:43
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в складское здание. В результате атаки погиб работник "Киевтеплоэнерго"

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, после попадания загорелся грузовой автомобиль. На место прибыли экстренные службы.

Впоследствии Кличко сообщил, что погибший был водителем "Киевтеплоэнерго". Работники предприятия производили работы на этой локации.

По данным Киевской городской военной администрации, еще один человек – пострадал.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия".

В результате атаки в четырех районах Киева произошли пожары и разрушения. Погибли два человека, еще четверо пострадали.

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