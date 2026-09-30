Россия атаковала Киевщину: под завалами погиб ребенок, трех человек спасли

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Россия в очередной раз атаковала Киевщину ракетами и дронами. В Вышгороде из-под завалов разрушенного частного дома спасатели спасли трех человек

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Среди спасенных – ребенок, получивший острую реакцию на стресс. Мужчина получил осколочные ранения головы, женщина – травмы ноги. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

К сожалению, под завалами обнаружили тело еще одного ребенка. Спасатели производят деблокировку.

В Вышгородском районе в результате атаки повреждены и разрушены частные дома. Также возникли пожары в жилом доме и гаражах, поврежден остекление дома.

В Бучанском районе повреждены три частных дома, 11 автомобилей и два складских помещения. Возник пожар.

Последствия атаки также были зафиксированы на объектах инфраструктуры в Бучанском, Вышгородском и Обуховском районах.

На местах работают соответствующие службы.

Атака на Киевскую область продолжается. Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 30 сентября россияне нанесли очередной ракетно-дроновый удар по Киеву. Один человек погиб, еще четверо пострадали. В результате атаки в четырех районах столицы произошли пожары и разрушения.