12:58  30 сентября
Во Львове 21-летняя девушка напала с ножом на родителей
09:19  30 сентября
В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили мужчину
01:35  30 сентября
Актриса Ксения Мишина шокировала ценами на отдых за границей
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 12:45

СБУ задержала "крота" в рядах ВСУ, который "сливал" боевые позиции своего подразделения в Донецкой области

30 сентября 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Военная контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Предателем оказался пулеметчик одной из бригад беспилотных систем ВСУ, приводивший вражеские обстрелы на позиции своего соединения, дислоцирующегося на Краматорском направлении.

По данным расследования, фигурант передавал врагу данные о движении и боевых задачах роты, в которой проходил службу. Также он отчитывался о последствиях ударов по пунктам дислокации своего подразделения на линии фронта.

Сотрудники СБУ разоблачили "крота" в начале шпионской деятельности и задержали его "на горячем" во время подготовки нового "отчета" для ФСБ.

По данным следствия, фигуранта россияне завербовали через Telegram-канал по поиску знакомств. Согласившись на сотрудничество с врагом, злоумышленник обозначал геолокацию украинских военных на Google-картах и скрыто их фотографировал. Во время обысков у него изъяли телефон с подтверждением работы на спецслужбу РФ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Сейчас он находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается расследование возможной дополнительной квалификации действий фигуранта по статье о государственной измене.

Напомним, 17-летнюю жительницу Черниговщины, которую СБУ уличила на работе на российскую военную разведку, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ ВСУ Донецкая область агент рф крот российские агенты
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Более 10 кг наркотиков и 670 тысяч грн: на Закарпатье разоблачили наркогруппировку
30 сентября 2026, 14:40
В ДТП в Черкасской области погиб депутат горсовета Харькова
30 сентября 2026, 14:25
РФ ударила по северу Ровенщины: повреждена гражданская инфраструктура
30 сентября 2026, 14:18
В Киевской области женщина избила 4-летнюю дочь
30 сентября 2026, 14:15
Почти 1 млн грн за грязи: в Одесской области разоблачили схему в медцентре ГСЧС
30 сентября 2026, 14:01
Экология как составляющая себестоимости: к чему готовиться украинскому бизнесу
30 сентября 2026, 13:50
Россия начала массированно бить по энергетике Украины накануне холодов – Корецкий
30 сентября 2026, 13:29
За границу за $24 тысячи: в Ровенской области разоблачили организатора схемы
30 сентября 2026, 13:27
В Киеве во время повторного обстрела пострадал спасатель-рекордсмен
30 сентября 2026, 13:10
Во Львове 21-летняя девушка напала с ножом на родителей
30 сентября 2026, 12:58
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »