Фото: СБУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Предателем оказался пулеметчик одной из бригад беспилотных систем ВСУ, приводивший вражеские обстрелы на позиции своего соединения, дислоцирующегося на Краматорском направлении.

По данным расследования, фигурант передавал врагу данные о движении и боевых задачах роты, в которой проходил службу. Также он отчитывался о последствиях ударов по пунктам дислокации своего подразделения на линии фронта.

Сотрудники СБУ разоблачили "крота" в начале шпионской деятельности и задержали его "на горячем" во время подготовки нового "отчета" для ФСБ.

По данным следствия, фигуранта россияне завербовали через Telegram-канал по поиску знакомств. Согласившись на сотрудничество с врагом, злоумышленник обозначал геолокацию украинских военных на Google-картах и скрыто их фотографировал. Во время обысков у него изъяли телефон с подтверждением работы на спецслужбу РФ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Сейчас он находится под стражей без права залога, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается расследование возможной дополнительной квалификации действий фигуранта по статье о государственной измене.

Напомним, 17-летнюю жительницу Черниговщины, которую СБУ уличила на работе на российскую военную разведку, приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.