01:35  30 сентября
Актриса Ксения Мишина шокировала ценами на отдых за границей
00:35  30 сентября
Ведущая Соломия Витвицкая впервые назвала имя своего сына
09:19  30 сентября
В Одессе на Люстдорфской дороге застрелили мужчину
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2026, 10:47

Из-за вражеских ударов есть обесточивания в Киеве и пяти областях – Минэнерго

30 сентября 2026, 10:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 30 сентября частично обесточены потребители в некоторых областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без света остались потребители в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Применение ограничений на электроэнергию 17 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы электроэнергия Минэнерго энергообъекты
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
Ради пиара Зеленский нарушил конфиденциальность договоренностей с Сеулом о военных КНДР
30 сентября 2026, 12:10
Россиянин и украинец подрались в кабине Flydubai: самолет экстренно сел в Саудовской Аравии
30 сентября 2026, 11:56
Силы обороны поразили склад БПЛА, командно-наблюдательный пункт и ремонтную базу океупантов
30 сентября 2026, 11:49
Поджег Audi – сгорели два автомобиля: во Львове задержан подозреваемый
30 сентября 2026, 11:44
Экспродюсера "112 Украина" будут судить за госпредательство и работу на оккупантов
30 сентября 2026, 11:39
В Киеве вблизи домов нашли несдетонированные боевые части баллистических ракет
30 сентября 2026, 11:05
Воздушные тревоги обходятся Украине в $45 млн за каждый час простоя – The Guardian
30 сентября 2026, 10:55
В столице дрон попал в склад: погиб водитель "Киевтеплоэнерго"
30 сентября 2026, 10:43
Три F-16 для Украины: Бельгия передаст истребители до конца года
30 сентября 2026, 10:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Борислав Береза
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »