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Из-за боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро 30 сентября частично обесточены потребители в некоторых областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Без света остались потребители в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Энергетики начнут восстановительные работы, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Применение ограничений на электроэнергию 17 сентября не прогнозируется. Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.