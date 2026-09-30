Воздушные тревоги обходятся Украине в $45 млн за каждый час простоя – The Guardian

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Каждый час воздушной тревоги, во время которой предприятия вынуждены останавливать работу, обходится экономике Украины примерно в $45 млн

Такую оценку привел министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в комментарии The Guardian, передает RegioNews.

По его словам, российские атаки заставляют значительную часть украинской экономики приостанавливать работу, поскольку работники переходят к укрытиям. При этом воздушные тревоги могут продолжаться до 10 часов в день.

Кравченко отметил, что более половины предприятий продолжает работать во время желтой тревоги. В то же время, по его словам, такой уровень опасности не гарантирует безопасность.

Министр также сообщил, что только в этом году российские атаки нанесли ущерб основным средствам примерно на $10 млрд. Среди пораженных объектов – металлургические предприятия, склады, логистическая инфраструктура и центры обработки данных.

По словам Кравченко, Россия также фактически блокирует украинские черноморские порты, по которым до полномасштабного вторжения проходила значительная часть экспорта страны.

Сейчас Украина стремится получить дополнительную поддержку от ЕС, Японии, Канады и Великобритании, в частности, путем досрочного предоставления кредитов, запланированных на следующий год.

Напомним, российские ракетные удары в начале сентября вывели из строя три крупных металлургических предприятия Украины. Речь идет о заводах, расположенных в промышленных центрах Запорожской и Днепропетровской областей.

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