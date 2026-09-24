Полиция показала последствия падения обломков БпЛА в Хмельницком

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком правоохранители показали последствия падения обломков сбитого российского беспилотника рядом с многоэтажкой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию области.

Отмечается, что над микрорайоном Выставка была сбита БпЛА, обломки которого упали вблизи многоэтажного дома.

На месте происшествия работают правоохранители и представители других экстренных служб.

Полицейские обеспечивают охрану места падения обломков, эвакуируют жителей поврежденного дома и помогают гражданам, чье имущество пострадало.

Пока информации о травмированных не поступало.

Напомним, утром 24 сентября в Хмельницком в результате атаки ударного беспилотника зафиксировали попадание в жилой многоэтажный дом.

Как известно, в ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Он сказал, что "Россия эту войну без давления не завершит". Глава государства также отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины.