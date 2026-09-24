У Главнокомандующего ВСУ новый заместитель – Артем Мартыненко

Фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, соответствующий приказ Министра обороны по личному составу датирован 1 сентября 2026 года.

В новой должности Мартыненко, в частности, будет отвечать за направление цифровизации ВСУ.

По данным hromadske, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый до этого уволил своего заместителя, бригадного генерала Андрея Лебеденко. В Генштабе ВСУ он отвечал за направление развития технологий. Эту должность Лебеденко занимал еще во времена предыдущего главнокомандующего Александра Сырского.

Центральное управление инновационной деятельности ВСУ, куратором которого был Лебеденко, тоже расформировали.

Как сообщил hromadske источник в Генштабе, Лебеденко был уволен с должности после проведенного аудита. По словам собеседника издания, у руководства остались претензии к его работе.

Справка: Артем Мартыненко является военнослужащим и специалистом в сфере информационных технологий. Он один из разработчиков и главный архитектор боевой системы DELTA.

Мартыненко начал работать над разработкой системы в 2015 году во время обучения в Военном институте телекоммуникаций и информатизации.

В 2017 году права на разработку DELTA передали Министерству обороны Украины, после чего Мартыненко перешел в военное ведомство.

В 2024 году система DELTA официально была введена в эксплуатацию для всех подразделений Сил обороны Украины.

В 2025 году Мартыненко возглавил Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский официально подтвердил увольнение Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. А также о назначении Михаила Драпатого.

Впоследствии новоназначенный главнокомандующий Вооруженными силами Украины прокомментировал свое назначение и очертил главные принципы дальнейшей работы.