Фото: полиция

ДТП произошло 23 сентября около 16:40 между населенными пунктами Малая Рублевка и Котельва Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 30-летнего водителя и автомобиль "ЗАЗ", за рулем которого находился 77-летний мужчина.

В результате аварии пострадали пять человек. В больницу доставили обоих водителей, 23-летнюю пассажирку Volkswagen, а также двух пассажиров "ЗАЗа": 67-летнюю женщину и 61-летнего мужчину.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства ДТП выясняют следствие.

Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.