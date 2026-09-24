Столкновение легковушек на Полтавщине: пострадали пять человек
ДТП произошло 23 сентября около 16:40 между населенными пунктами Малая Рублевка и Котельва Полтавского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 30-летнего водителя и автомобиль "ЗАЗ", за рулем которого находился 77-летний мужчина.
В результате аварии пострадали пять человек. В больницу доставили обоих водителей, 23-летнюю пассажирку Volkswagen, а также двух пассажиров "ЗАЗа": 67-летнюю женщину и 61-летнего мужчину.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства ДТП выясняют следствие.
Напомним, вечером 21 сентября в Винницкой области столкнулись легковушка и грузовик. Погибли двое маленьких детей, еще три человека получили травмы.
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