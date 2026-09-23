На Киевщине из-за ревности мужчина убил товарища ножом

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Преступление произошло вблизи села Раковка. Там местный житель увидел свою сожительницу в компании других мужчин. Из-за ревности он достал из кармана нож и нанес каждому из них по удару в область туловища, после чего скрылся.

В результате ранения 41-летний потерпевший скончался. Другой пострадавший госпитализирован медиками.

Злоумышленник был задержан. Пока его отправили под стражу.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.