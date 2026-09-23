На Киевщине из-за ревности мужчина убил товарища ножом
В Киевской области жестокого убили мужчину. Правоохранители задержали злоумышленника
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Преступление произошло вблизи села Раковка. Там местный житель увидел свою сожительницу в компании других мужчин. Из-за ревности он достал из кармана нож и нанес каждому из них по удару в область туловища, после чего скрылся.
В результате ранения 41-летний потерпевший скончался. Другой пострадавший госпитализирован медиками.
Злоумышленник был задержан. Пока его отправили под стражу.
Напомним, в Киеве военный в СЗЧ во время ссоры на детской площадке убил мужчину. После совершенного злоумышленник скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно.
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