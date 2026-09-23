В Запорожье женщина убила любовника ножом

Фото: Нацполиция

Преступление произошло ночью 21 сентября. Тогда правоохранители узнали от медиков о теле мужчины со следами насильственной смерти в квартире одного из домов Хортицкого района.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Когда стражи порядка приехали в квартиру, женщина отрицала свою причастность к смерти ее сожителя. Она говорила о том, что он якобы совершил самоубийство. Однако выяснилось, что она лгала.

Как узнали правоохранители, мужчина и женщина устроили застолье с алкоголем. Во время ссоры 37-летняя женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Она позвонила знакомому, вызвавшему медик. Однако еще до приезда "скорой" мужчина от полученного ранения скончался.

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорят в полиции.

Напомним, что в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.