В Харькове полиция задержала рецидивиста за разбойное нападение и покушение на убийство
В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину в лицо
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Событие произошло 18 сентября в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратилась соседка, которая сообщила о драке и криках в квартире.
По данным правоохранителей, фигурант, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, спровоцировал конфликт с 43-летним мужчиной и 58-летней женщиной, снимавшей у него жилье. По версии следствия, нападавший намеревался завладеть мобильным телефоном женщины.
Во время конфликта мужчина ударил арендатора металлическими ножницами в живот, а женщину – ножом в лицо.
Раненый мужчина пытался спастись и выбежал в подъезд. Однако нападавший догнал его на лестничной площадке и нанес еще около семи ударов ножом.
Потерпевшего госпитализировали. Женщина от госпитализации отказалась.
Полицейские установили личность нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, а также по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 УКУ - законченное покушение на умышленное убийство.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Днепре суд признал виновным 51-летнего мужчину, который во время конфликта напал с ножом на родного брата, когда тот спал. За покушение на умышленное убийство его приговорили к 10 годам лишения свободы.