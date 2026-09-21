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21 сентября 2026, 16:25

В Харькове полиция задержала рецидивиста за разбойное нападение и покушение на убийство

21 сентября 2026, 16:25
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину в лицо

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло 18 сентября в Индустриальном районе Харькова. В полицию обратилась соседка, которая сообщила о драке и криках в квартире.

По данным правоохранителей, фигурант, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, спровоцировал конфликт с 43-летним мужчиной и 58-летней женщиной, снимавшей у него жилье. По версии следствия, нападавший намеревался завладеть мобильным телефоном женщины.

Во время конфликта мужчина ударил арендатора металлическими ножницами в живот, а женщину – ножом в лицо.

Раненый мужчина пытался спастись и выбежал в подъезд. Однако нападавший догнал его на лестничной площадке и нанес еще около семи ударов ножом.

Потерпевшего госпитализировали. Женщина от госпитализации отказалась.

Полицейские установили личность нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, а также по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 УКУ - законченное покушение на умышленное убийство.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепре суд признал виновным 51-летнего мужчину, который во время конфликта напал с ножом на родного брата, когда тот спал. За покушение на умышленное убийство его приговорили к 10 годам лишения свободы.

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