Без света из-за обстрелов и непогоды: "Укрэнерго" рассказало о ситуации

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Из-за боевых действий и обстрелов на утро часть потребителей осталась без электроснабжения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях

Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает RegioNews.

Там, где разрешается ситуация безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы.

Кроме этого, из-за непогоды без электричества остались более 600 населенных пунктов в восьми областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской.

Применение графиков почасовых отключений пока не прогнозируется. В то же время "Укрэнерго" призывает с 10:00 до 22:00 ограничить использование мощных электроприборов, чтобы не перегружать энергосистему.

Потребление электроэнергии выросло на 1,8% по сравнению с предыдущим утром. В "Укрэнерго" это объясняют облачной погодой и дождями почти по всей Украине, из-за чего снижается эффективность работы солнечных электростанций.

Напомним, в ночь на 24 сентября РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.