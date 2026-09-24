Фото: Новая почта

В результате вражеских ударов в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

К счастью, никто из сотрудников компании не пострадал.

В результате вражеской атаки частично уничтожен груз. Учелевшие посылки уже перемещают на другую локацию, а новые номер и адрес отделения клиентам сообщат дополнительно.

В компании заверили, что полностью компенсируют объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены из-за обстрела.

Продолжается ликвидация последствий атаки. "Новая почта" задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.

Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.

Утром в Дарницком районе столицы в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили.