В Киеве из-за ночной атаки повреждено сортировочное депо "Новой почты"
В результате вражеских ударов в ночь на 24 сентября было уничтожено отделение №6 и повреждено сортировочное депо "Новой почты" в Киеве
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.
К счастью, никто из сотрудников компании не пострадал.
В результате вражеской атаки частично уничтожен груз. Учелевшие посылки уже перемещают на другую локацию, а новые номер и адрес отделения клиентам сообщат дополнительно.
В компании заверили, что полностью компенсируют объявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены из-за обстрела.
Продолжается ликвидация последствий атаки. "Новая почта" задействовала резервную логистику, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке.
Напомним, в ночь на 24 сентября российские войска совершили очередную атаку на Киев. В результате ударов зафиксированы разрушения и пожары в трех районах города. Погибли два человека, по меньшей мере восемь получили ранения.
Утром в Дарницком районе столицы в результате вражеского попадания загорелись припаркованные автомобили.