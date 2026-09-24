В Кропивницком дрон РФ попал в стоянку автомобилей
В Кропивницком 24 сентября российский беспилотник попал в автостоянку. Пока информацию о последствиях атаки уточняют
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"Вражеский дрон попал по стоянке авто в Кропивницком. Ситуацию изучаем", – отметил он.
Информации о повреждениях автомобилей, пострадавших или других последствиях атаки пока нет.
Напомним, утром 24 сентября в Хмельницком в результате атаки ударного беспилотника зафиксировали попадание в жилой многоэтажный дом. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
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