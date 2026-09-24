Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение суток 23 сентября и в ночь на 24 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по важным военным объектам российской армии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, во временно оккупированном Донецке поражено место хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников. Отмечается, что уничтожение таких объектов остается одним из приоритетных направлений боевой работы ВСУ.

Кроме того, ударам подверглись объекты на временно оккупированной территории Запорожской области:

в районе Чехограда (бывшая Новогродковка) поразили мобильную радиолокационную станцию кругового обзора 35Н6 "Каста", предназначенную для обнаружения воздушных целей на предельно малых высотах.

в районе Акимовки уничтожили подвижную радиолокационную станцию дальнего обнаружения П-18, которая используется как средство раннего предупреждения ПВО.

в районе Великой Белозерки Силы обороны поразили полевой состав горюче-смазочных материалов оккупантов.

Напомним, в течение 22 сентября и ночью на 23 сентября подразделения Сил обороны поразили пункты управления БпЛА, склад "Рубикона" и позиции оккупантов.