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17 сентября 2026, 08:46

Рада не поддержала повышение штрафов за превышение скорости

17 сентября 2026, 08:46
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект №15348, предусматривавший усиление ответственности за превышение скорости

Об этом пишет "Экономическая правда", передает RegioNews.

За документ проголосовали 225 народных депутатов за необходимые 226 голосов.

Законопроект предусматривал введение отдельной статьи в Кодексе Украины об административных правонарушениях по превышению установленных ограничений скорости.

Предлагали следующие штрафы:

  • за превышение более чем на 20 км/ч – 680 грн.;
  • более чем на 40 км/ч – 2040 грн.;
  • более чем на 60 км/ч – 2720 грн.;
  • более чем на 80 км/ч – 3400 грн.;
  • за превышение более чем на 60 км/ч водителем, пять или более раз в течение года уже допускавшим такое нарушение, – 17 тысяч грн.

За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф 340 грн, а более чем на 50 км/ч – 1700 грн. При уплате штрафа за превышение более чем на 20 км/ч в течение 10 дней его сумма может составить 170 грн.

Парламент также отклонил альтернативный законопроект №15348-1. За него проголосовали 198 депутатов.

Документ предусматривал ужесточение ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения, управление транспортом без соответствующего права, а также отмену порога в 20 км/ч и введение ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.

Кроме того, предлагалось лишать права управлять транспортными средствами на срок от трех до восьми лет при ДТП, повлекших смерть или тяжкие телесные повреждения.

Секретарь СНБО Игорь Клименко уже отреагировал на результаты голосования Верховной Рады за законопроект о новых штрафах за превышение скорости.

По его словам, досадно, что безопасность на дорогах до сих пор не ко времени.

"Но мы не останавливаемся. По заданию президента вместе с соответствующими органами и общественностью продолжим работать над решениями, от которых напрямую зависят жизнь и здоровье людей", – отметил Клименко.

Напомним, в Киеве и Киевской области специальные полицейские автомобили "Фантомы" за первые шесть дней работы зафиксировали 7012 нарушений ПДД. В частности , случаи превышения скорости более чем на 50 км/ч.

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Украина ВР законопроект скорость движения голосование народные депутаты автомобили дороги ДТП ПДД
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