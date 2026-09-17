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17 вересня 2026, 08:46

Рада не підтримала підвищення штрафів за перевищення швидкості

17 вересня 2026, 08:46
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт №15348, який передбачав посилення відповідальності за перевищення швидкості

Про це пише "Економічна правда", передає RegioNews.

За документ проголосували 225 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Законопроєкт передбачав запровадження окремої статті в Кодексі України про адміністративні правопорушення щодо перевищення встановлених обмежень швидкості.

Пропонували такі штрафи:

  • за перевищення більш як на 20 км/год – 680 грн;
  • більш як на 40 км/год – 2040 грн;
  • більш як на 60 км/год – 2720 грн;
  • більш як на 80 км/год – 3400 грн;
  • за перевищення більш як на 60 км/год водієм, який пʼять або більше разів протягом року вже допускав таке порушення, – 17 тисяч грн.

Наразі за перевищення швидкості більш як на 20 км/год передбачений штраф 340 грн, а більш як на 50 км/год – 1700 грн. При сплаті штрафу за перевищення більш як на 20 км/год протягом 10 днів його сума може становити 170 грн.

Парламент також відхилив альтернативний законопроєкт №15348-1. За нього проголосували 198 депутатів.

Документ передбачав посилення відповідальності за повторні порушення правил дорожнього руху, керування транспортом без відповідного права, а також скасування порогу у 20 км/год та запровадження відповідальності за перевищення швидкості на 10 км/год.

Крім того, пропонувалося позбавляти права керувати транспортними засобами на строк від трьох до восьми років за ДТП, які спричинили смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Секретар РНБО Ігор Клименко вже відреагував на результати голосування Верховної Ради за законопроєкт про нові штрафи за перевищення швидкості.

За його словами, прикро, що безпека на дорогах досі не на часі.

"Але ми не зупиняємося.За завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежать життя і здоров’я людей", – зазначив Клименко.

Нагдаємо, у Києві та Київській області спеціальні поліцейські автомобілі "Фантоми" за перші шість днів роботи зафіксували 7012 порушень правил дорожнього руху. Зокрема випадки перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год.

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