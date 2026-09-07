"Фантомы" в Киеве и области: более 7 тысяч нарушений за первые шесть дней

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В Киеве и Киевской области специальные полицейские автомобили "Фантом" за первые шесть дней работы зафиксировали 7012 нарушений ПДД

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, три спецавтомобиля в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, в том числе случаи превышения скорости более чем на 50 км/ч.

Кроме того, экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, проехавших на запрещенный сигнал светофора, пересекли двойную сплошную линию, выехали на полосу встречного движения или создали аварийную ситуацию.

Выговский отметил, что возвращение "Фантомов" на дороги является одной из мер по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и уменьшению количества аварий.

По его словам, МВД прорабатывает возможность увеличения количества таких автомобилей и их запуска в других регионах Украины. Также ведомство планирует усилить ответственность за систематические нарушения ПДД.

Напомним, в Киеве и области с 31 августа работают три "фантомных патруля", оснащенные современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.