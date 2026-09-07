11:45  06 сентября
Жесткое ДТП в Ровенской области: в Дубно легковушка сбила 12-летнего самокатчика на переходе
18:59  06 сентября
В Ивано-Франковске расследуют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из многоэтажного дома
18:09  06 сентября
Силы обороны поразили Рязанский НПЗ, аэродром и комплексы "Панцирь"
UA | RU
UA | RU
07 сентября 2026, 07:58

"Фантомы" в Киеве и области: более 7 тысяч нарушений за первые шесть дней

07 сентября 2026, 07:58
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Киеве и Киевской области специальные полицейские автомобили "Фантом" за первые шесть дней работы зафиксировали 7012 нарушений ПДД

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Выговский, передает RegioNews.

По его словам, три спецавтомобиля в автоматическом режиме зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, в том числе случаи превышения скорости более чем на 50 км/ч.

Кроме того, экипажи патрульной полиции остановили 55 водителей, проехавших на запрещенный сигнал светофора, пересекли двойную сплошную линию, выехали на полосу встречного движения или создали аварийную ситуацию.

Выговский отметил, что возвращение "Фантомов" на дороги является одной из мер по усилению контроля за соблюдением правил дорожного движения и уменьшению количества аварий.

По его словам, МВД прорабатывает возможность увеличения количества таких автомобилей и их запуска в других регионах Украины. Также ведомство планирует усилить ответственность за систематические нарушения ПДД.

Напомним, в Киеве и области с 31 августа работают три "фантомных патруля", оснащенные современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Киевская область авто ПДД патрульная полиция фантомы ДТП
В Киеве Porsche после столкновения с автомобилем влетел в стену дома и вспыхнул
04 сентября 2026, 17:26
Все новости »
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
РФ нанесла 806 ударов по Запорожской области: четыре человека ранены
07 сентября 2026, 08:11
Потери РФ за сутки: ВСУ ликвидировали 1540 окупантов и уничтожили 1473 БпЛА
07 сентября 2026, 07:45
Российская атака на Одесщину: повреждены дома и авто, вспыхнули пожары
07 сентября 2026, 07:36
Виткофф и Кушнер ночью покинули Киев спецпоездом "Укрзализныци"
07 сентября 2026, 07:17
В Запорожье из-за атаки российских дронов загорелся торговый центр
07 сентября 2026, 07:01
В Ивано-Франковске расследуют обстоятельства гибели мужчины, выпавшего из многоэтажного дома
06 сентября 2026, 18:59
Силы обороны поразили Рязанский НПЗ, аэродром и комплексы "Панцирь"
06 сентября 2026, 18:09
В Ивано-Франковской области на трассе столкнулись Toyota и Volkswagen: три человека в больнице
06 сентября 2026, 17:54
Жесткое ДТП в Ровенской области: 16-летний мотоциклист без шлема упал с байка и впал в кому
06 сентября 2026, 17:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все публикации »
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Все блоги »