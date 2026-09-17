Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате ударов КАБами погиб 64-летний мужчина. Пострадали десять человек, в том числе 14-летний парень и девушка 14-летний парень и девушка. Кроме того, в результате атаки БПЛА травмирован 40-летний мужчина.

В Садовской громаде в результате атаки дрона пострадал 30-летний мужчина, а в Хутор-Михайловской из-за удара беспилотника ранены трое женщин в возрасте от 56 до 78 лет.

Кроме того, в больницу обратился 60-летний мужчина, получивший травмы во время атаки БпЛА 15 сентября в Середино-Будской громаде.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, транспортные средства и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 900 ударов по 50 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак пять человек получили ранения.