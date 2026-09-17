Россияне всю ночь и утро атаковали Киевщину: повреждены 33 объекта

Иллюстративное фото: Силы обороны

Российские войска почти весь вчерашний день, ночью и утром атаковали Киевскую область дронами и баллистическими ракетами. Под ударом оказались мирные населенные пункты и гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

Атаки зафиксировали в Обуховском, Броварском, Фастовском и Бучанском районах. Всего повреждено 33 объекта.

Больше повреждений зафиксировали в Броварском районе – 14 объектов, еще 10 – в Фастовском.

Среди поврежденных – частные дома, складские и производственные помещения, а также транспортные средства.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Соответствующие службы продолжают работать на местах и ликвидировать последствия российской атаки.

Напомним, в ночь на 19 сентября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.