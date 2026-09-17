"Адские" санкции против РФ: Палата представителей США одобрила законопроект

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Палата представителей Конгресса США 16 сентября приняла законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана

Об этом пишет DW со ссылкой на агентства Reuters и Associated Press, передает RegioNews.

Документ поддержали 262 конгрессмена, 159 выступили против. Теперь его передадут президенту США Дональду Трампу на подпись.

Законопроект получил название Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана в 2026 году в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который был одним из его авторов. В Палате представителей документ поддержали 203 республиканца и 58 демократов.

Документ предусматривает расширение санкций против российского руководства, финансовых учреждений, энергетического сектора и судов так называемого теневого флота, которые используются для обхода санкций.

Отдельное положение законопроекта предоставляет президенту США полномочия вводить пошлины до 100% против стран, покупающих российские нефть и газ. Среди потенциальных целей таких мер называют Китай и Индию. В то же время, документ предусматривает исключения для стран, которые сокращают зависимость от российских энергоносителей.

Законопроект также содержит дополнительные санкции в отношении Ирана.

Дебаты вокруг законопроекта

Часть демократов выступила против документа из-за положения о пошлинах. Критики считают, что законопроект предоставляет президенту слишком широкие полномочия по их внедрению и может создать экономические риски для США и торговых партнеров.

В то же время, сторонники законопроекта заявляют, что новые ограничения должны усилить экономическое давление на Россию и сократить доходы, которые используются для финансирования войны против Украины.

Как известно, 10 июля 2026 года сенатор Линдси Грэм находился с десятым подряд визитом в Украину, встречался с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсуждал вопрос санкций против РФ, а 12 июля умер в результате внезапной болезни.

Впоследствии сообщалось, что Трамп готов поддержать двухпартийный законопроект об ужесточении санкций против России, который долгое время продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм.