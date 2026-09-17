Фото: Национальная полиция

В Умани во время празднования Рош ха-Шана обнаружили тело 45-летнего гражданина Великобритании. Мужчина проживал в Лондоне и приехал в Украину еще 10 августа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело паломника обнаружили в лесу близ Умани. По данным израильских СМИ, погибшим может быть Ицхак Эльмакиес – отец семерых детей.

Тело мужчины обнаружила группа хасидов, отправившихся в лес для уединенной молитвы.

Местная еврейская община заявила о подозрении в убийстве. В то же время, украинские правоохранители пока официально не подтвердили насильственный характер смерти.

Сведения о смерти внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели мужчины.

В этом году на празднование Рош га-Шана в Умань прибыли десятки тысяч паломников. По данным израильской стороны, их количество составило около 52 тысяч.

Напомним, ежегодно в Умань на Черкасщине на Рош га-Шана приезжают тысячи паломников-хасидов , чтобы посетить могилу раввина Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.

С 4 по 17 сентября из-за празднования Рош га-Шана в городе ввели особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Все для обеспечения безопасности паломников и местных жителей.