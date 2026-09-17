08:11  17 сентября
В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
01:35  17 сентября
Певица Lida Lee призналась, с чего на самом деле началась ее карьера
23:55  16 сентября
Бензин в Украине все дороже: что происходит с ценниками на АЗС
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2026, 08:11

В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида

17 сентября 2026, 08:11
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Умани во время празднования Рош ха-Шана обнаружили тело 45-летнего гражданина Великобритании. Мужчина проживал в Лондоне и приехал в Украину еще 10 августа

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Тело паломника обнаружили в лесу близ Умани. По данным израильских СМИ, погибшим может быть Ицхак Эльмакиес – отец семерых детей.

Тело мужчины обнаружила группа хасидов, отправившихся в лес для уединенной молитвы.

Местная еврейская община заявила о подозрении в убийстве. В то же время, украинские правоохранители пока официально не подтвердили насильственный характер смерти.

Сведения о смерти внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели мужчины.

В этом году на празднование Рош га-Шана в Умань прибыли десятки тысяч паломников. По данным израильской стороны, их количество составило около 52 тысяч.

Напомним, ежегодно в Умань на Черкасщине на Рош га-Шана приезжают тысячи паломников-хасидов , чтобы посетить могилу раввина Нахмана – основателя брацлавского хасидизма.

С 4 по 17 сентября из-за празднования Рош га-Шана в городе ввели особый режим въезда, выезда и передвижения по городу. Все для обеспечения безопасности паломников и местных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черкасская область Умань Рош ха-Шана хасиды Тело мужчина расследование полиция
В Днепре водитель сбил курьера на мотоцикле
16 сентября 2026, 19:35
На Черниговщине женщина укусила полицейского на похоронах военного
16 сентября 2026, 13:30
Пошла за грибами и не вернулась: на Житомирщине разыскивают 53-летнюю женщину
16 сентября 2026, 07:54
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне всю ночь и утро атаковали Киевщину: повреждены 33 объекта
17 сентября 2026, 09:18
Ракетно-дроновый удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 16
17 сентября 2026, 09:15
"Адские" санкции против РФ: Палата представителей США одобрила законопроект
17 сентября 2026, 08:59
РФ атаковала Украину "Ониксами", "Искандерами", "Калибрами" и дронами: есть попадания на 36 локациях
17 сентября 2026, 08:54
Рада не поддержала повышение штрафов за превышение скорости
17 сентября 2026, 08:46
В Сумской области из-за вражеских ударов погиб мужчина, еще 15 человек пострадали
17 сентября 2026, 08:39
Ночные удары по Днепровщине: враг атаковал два района
17 сентября 2026, 08:27
Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 2000 военных
17 сентября 2026, 08:13
В Кропивницком под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры
17 сентября 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Николай Княжицкий
Виталий Портников
Все блоги »