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17 сентября 2026, 09:15

Ракетно-дроновый удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 16

17 сентября 2026, 09:15
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Фото: полиция
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В ночь на 17 сентября российские войска совершили очередную комбинированную атаку ракетами и беспилотниками на Киев. В результате вражеских ударов зафиксированы повреждения в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В городе повреждены многоквартирные дома, учебные заведения, коммунальное здание, транспортные средства и железнодорожный путь.

Число пострадавших возросло до 16 человек, среди них двое детей – 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Большинство травмированных – жители поврежденной 16-этажки в Днепровском районе.

На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители документируют последствия очередного вражеского обстрела.

Напомним, ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате вражеской атаки на Киев.

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