РФ атаковала Украину "Ониксами", "Искандерами", "Калибрами" и дронами: есть попадания на 36 локациях
В ночь на 19 сентября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Враг атаковал Украину:
- противокорабельными ракетами "Оникс";
- баллистическими ракетами "Искандер-М/"С-400/KN-23;
- 4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";
- 10 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 157 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина – реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Основные направления удара – Киевщина, Запорожье и Одесская область.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 цель:
- 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 124 БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.
Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.
Напомним, почти всю ночь, 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.