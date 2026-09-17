Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 сентября армия РФ совершила массированную комбинированную атаку на Украину

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Враг атаковал Украину:

противокорабельными ракетами "Оникс";

баллистическими ракетами "Искандер-М/"С-400/KN-23;

4 крылатыми ракетами морского базирования "Калибр";

10 "Бандероль"/"Дань-Т";

157 ударными БпЛА типа Shahed (большая половина – реактивные) и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Основные направления удара – Киевщина, Запорожье и Одесская область.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 цель:

7 "Бандероль"/"Дань-Т";

124 БпЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, почти всю ночь, 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.