Бензин в Украине все дороже: что происходит с ценниками на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Горючее продолжает дорожать
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 16 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 91,16 гривны за литр (+1,05 гривны);
- бензин А-95 – 87,25 гривны за литр (+1,08 гривны);
- бензин А-92 – 82,51 гривны за литр (+0,84 гривны);
- дизтопливо – 97,92 гривны за литр (+0,86 гривны);
- автогаз – 43,91 гривны за литр (+0,25 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Буковине женщина купила авто, которого не существовало
16 сентября 2026, 23:40В Запорожье военный продавал "билеты" для уклонистов
16 сентября 2026, 23:20В Запорожье россияне атаковали энергетиков: в каком состоянии пострадала работница
16 сентября 2026, 22:55На Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов погибли пять человек, семь ранены
16 сентября 2026, 22:48В Херсонской области от российской агрессии погиб пожилой мужчина, еще 9 человек ранены
16 сентября 2026, 22:05Самые высокие дизельные цены приблизились к 100 гривен: что будет дальше
16 сентября 2026, 21:50В результате атаки РФ полностью уничтожено складское помещение студии "Квартал 95"
16 сентября 2026, 21:47ВСУ атаковали российский Су-24
16 сентября 2026, 21:25В Херсонской области российский дрон атаковал остановку транспорта, ранена пожилая женщина
16 сентября 2026, 21:02
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »