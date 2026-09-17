Фото: ОВА

В ночь на 17 сентября российские войска атаковали Днепропетровскую область, направив на два района беспилотники и авиабомбу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под вражеским ударом оказались райцентр, Красногригорьевская и Марганецкая громады. В Синельниковском районе оккупанты атаковали Богиновскую и Васильковскую громады – там вспыхнули пожары.

В то же время сегодня на Никопольщине объявлен День траура за пятью людьми, жизнь которых оборвал вражеский беспилотник. Жертвами атаки на рейсовый автобус стали четверо мужчин и женщина в возрасте 29, 39, 41, 49 и 60 лет.

Напомним, утром 16 сентября российские войска атаковали рейсовый автобус Никопольщины. Погибли пять человек, еще семь – получили ранения.