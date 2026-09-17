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17 сентября 2026, 07:56

В Кропивницком под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры

17 сентября 2026, 07:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В четверг, 17 сентября, российские войска нанесли удар по Кропивницкому

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Цель – объект критической инфраструктуры. Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.

Информации о последствиях атаки нет.

Глава ОВА призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, почти всю ночь, 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.

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