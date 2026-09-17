В Кропивницком под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры
В четверг, 17 сентября, российские войска нанесли удар по Кропивницкому
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"Цель – объект критической инфраструктуры. Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.
Информации о последствиях атаки нет.
Глава ОВА призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, почти всю ночь, 17 сентября Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. В результате ударов пострадали семь человек, среди которых двое детей.
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