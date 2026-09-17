Российская армия потеряла за сутки в Украине почти 2000 военных
Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 513 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1960 оккупантов, один танк, шесть бронемашин, 43 артиллерийские системы, семь РСЗО, три средства ПВО, 1439 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 461 единицу автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.09.26 ориентировочно составили:
Напомним, украинские защитники поразили российский Су-24 на аэродроме в Саках и уничтожили места пусков БПЛА.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Россияне всю ночь и утро атаковали Киевщину: повреждены 33 объекта
17 сентября 2026, 09:18Ракетно-дроновый удар по Киеву: количество пострадавших возросло до 16
17 сентября 2026, 09:15"Адские" санкции против РФ: Палата представителей США одобрила законопроект
17 сентября 2026, 08:59РФ атаковала Украину "Ониксами", "Искандерами", "Калибрами" и дронами: есть попадания на 36 локациях
17 сентября 2026, 08:54Рада не поддержала повышение штрафов за превышение скорости
17 сентября 2026, 08:46В Сумской области из-за вражеских ударов погиб мужчина, еще 15 человек пострадали
17 сентября 2026, 08:39Ночные удары по Днепровщине: враг атаковал два района
17 сентября 2026, 08:27В Умани во время Рош ха-Шана нашли тело 45-летнего хасида
17 сентября 2026, 08:11В Кропивницком под вражеским ударом оказался объект критической инфраструктуры
17 сентября 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »