Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Общие потери личного состава врага в войне против Украины составляют более 1 миллиона 513 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки бойцы ВСУ уничтожили 1960 оккупантов, один танк, шесть бронемашин, 43 артиллерийские системы, семь РСЗО, три средства ПВО, 1439 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 461 единицу автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 19.09.26 ориентировочно составили:

Напомним, украинские защитники поразили российский Су-24 на аэродроме в Саках и уничтожили места пусков БПЛА.