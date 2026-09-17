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17 сентября 2026, 01:35

Певица Lida Lee призналась, с чего на самом деле началась ее карьера

17 сентября 2026, 01:35
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Фото из открытых источников
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Певица Lida Lee рассказала, как она зарабатывала первые деньги. Это началось еще с 14 лет

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Артистка упоминает, что в 14 лет она уже зарабатывала первые деньги. Тогда она работала ассистенткой и вокалисткой. Также Lida Lee в подростковом возрасте работала тамадой.

"Я пела, выходила к гостям, когда они сидели за столами. Не всегда меня слушали, кто просто продолжал смаковать блюда. Но мне всегда было интересно сделать так, чтобы люди откладывали вилки и обращали внимание на меня. Когда так делалось, я чувствовала, что выполнила то, что имела", - говорит певица.

Таким образом, она получала свои первые деньги. В частности, тратила их на образование.

"Сначала получала за это 100 гривен за рабочий день, потом 150, а потом взрослая и до 200 гривен. В то время это были очень большие деньги для меня. Я тогда помогала родителям оплачивать свой контракт в Академии эстрадного и циркового искусства", - рассказала певица.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.

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