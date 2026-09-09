Збагатилась на 160 мільйонів: НАБУ повідомило про підозру екс-керівниці Хмельницької МСЕК

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НАБУ і САП скерували до суду провадження щодо колишньої голови Хмельницької МСЕК. Відомо, що йдеться також про її чоловіка та сина

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

За версією слідства, керівниця "Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи", яка була депутаткою обласної ради, за період 2020-2024 років незаконно збагатилась на близько 160 мільйонів гривень. До схеми вона залучила свого чоловіка та сина.

"Частину коштів вона легалізувала через фіктивний продаж нерухомості, після чого за сприяння чоловіка вивезла їх за кордон і розмістила на рахунках у закордонних банках", - кажуть в НАБУ.

Нагадаємо, що НАБУ і САП повідомили про ще одну підозру в справі "Форест Гамп". Відомо, що йдеться про впливового бізнесмена, який раніше був депутатом.