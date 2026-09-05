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05 сентября 2026, 11:36

Россия готовит новые массированные удары: что известно о планах РФ на сентябрь

05 сентября 2026, 11:36
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Россия в сентябре может провести серию комбинированных атак по Украине с применением ракет и ударных беспилотников. Среди потенциальных целей – складская и логистическая инфраструктура в западных областях, а также объекты энергетики

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

По оценкам собеседников издания, в течение сентября Москва, кроме регулярных атак дронами, может осуществить четыре массированных комбинированных удара с одновременным применением различных типов ракет и ударных БпЛА.

Источники предполагают, что после атак на складскую и логистическую инфраструктуру в Киеве и области, Россия может перенести фокус на аналогичные объекты в западных регионах Украины.

Еще одним возможным направлением ударов может стать энергетика. По прогнозам источников, уже в сентябре-октябре Россия параллельно с ударами по составам может приступить к массированным атакам на украинскую энергосистему.

Как известно, российский президент Владимир Путин 1 сентября уже публично заявлял о возможности новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Напомним, по словам руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова , Россия будет продолжать применять тактику шахидного террора, по меньшей мере, до выборов в Государственную думу, которые в РФ запланированы на 18-20 сентября.

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