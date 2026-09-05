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05 сентября 2026, 09:44

128 сбитых дронов: РФ атаковала Украину ракетами и 167 БпЛА

05 сентября 2026, 09:44
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 сентября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Противник запустил баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, а также 167 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера" и дронов-имитаторов "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил, около половины запущенных ударных БпЛА были реактивными. Дроны запускали по направлениям Орла, Миллерова, Курска, временно оккупированной территории Донецкой области и Гвардейского в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 128 вражеских БпЛА типов Shahed, Гербера и других.

В то же время, зафиксировано попадание ракет и ударных беспилотников на 23 локациях. На еще одной локации упали обломки сбитого БПЛА.

Часть вражеских способов поражения не достигла целей. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, российские войска почти 30 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и ракетами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения.

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