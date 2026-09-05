"Я берегла тот цветочек": певица Lida Lee призналась, когда у нее случился первый раз
Певица Lida Lee рассказала о своем первом сексуальном опыте. Артистка призналась, что эта история завершилась не очень хорошо
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам артистки, она очень долго себя "берегла". Она мечтала, чтобы это были отношения "один раз и на всю жизнь".
"Я берегла тот цветочек очень сильно долго для того же, потому что мне очень хотелось, чтобы мой партнер — он первый и на всю жизнь. Меня это полностью устраивало. И я почему-то нарисовала себе эту картину, что вот я бы хотела так", - говорит Lida Lee.
Первый раз у певицы случился с парнем, которого она считала "любовью на всю жизнь". Однако этот опыт оказался не очень приятным.
"Потом мне разбили сердце. Я потом ненавидела мужчин и просто мстила. Мне изменили. И мой первый сексуальный опыт, он был гавнен. Я не могу сказать, что мне было больно, но у меня была мысль: "Почему этим так любят заниматься?". Я не поняла ничего с первого раза. И у меня это не вызывало какого-либо интереса и желания продолжать развиваться в этом направлении", - призналась певица.
Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.