"Я берегла тот цветочек": певица Lida Lee призналась, когда у нее случился первый раз

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Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, она очень долго себя "берегла". Она мечтала, чтобы это были отношения "один раз и на всю жизнь".

"Я берегла тот цветочек очень сильно долго для того же, потому что мне очень хотелось, чтобы мой партнер — он первый и на всю жизнь. Меня это полностью устраивало. И я почему-то нарисовала себе эту картину, что вот я бы хотела так", - говорит Lida Lee.

Первый раз у певицы случился с парнем, которого она считала "любовью на всю жизнь". Однако этот опыт оказался не очень приятным.

"Потом мне разбили сердце. Я потом ненавидела мужчин и просто мстила. Мне изменили. И мой первый сексуальный опыт, он был гавнен. Я не могу сказать, что мне было больно, но у меня была мысль: "Почему этим так любят заниматься?". Я не поняла ничего с первого раза. И у меня это не вызывало какого-либо интереса и желания продолжать развиваться в этом направлении", - призналась певица.

Справка. Лидия Скорубская (Lida Lee) – украинская певица, которая также известна многим как бэк-вокалистка Дмитрия Монатика. Она участвовала в его шоу на НСК "Олимпийский". В настоящее время Лида ведет сольную карьеру. Украинцы также могут ее помнить с 10-го сезона шоу "Голос", где она в команде Монатика дошла до суперфинала.