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05 сентября 2026, 09:00

Спецпредставители Трампа едут в Москву: Зеленский обещал не атаковать РФ дронами

05 сентября 2026, 09:00
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Фото из открытых источников
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Президент Украины подтвердил, что американские представители в ближайшие дни уедут в РФ. В этой связи Владимир Зеленский сделал заявление

Об этом заявил президент Украины в своем обращении, передает RegioNews.

По словам Владимира Зеленского, сначала представители Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а уже в воскресенье – они приедут в Киев. При этом президент пообещал обеспечить нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы американские дипломаты могли безопасно прибыть.

"Мы заботимся именно о них, а не о России. С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов на то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом. Наша цель – максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Надо искать реальные варианты, как эту войну направить к концу. Увидим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им скажут на это в Москве", – говорит президент Украины.

Напомним, ранее стало известно, что спецпредставители американского президента США в ближайшие дни отправятся в Москву. Ожидается, что разговор будет посвящен переговорам по прекращению войны.

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