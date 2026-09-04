Фото: ГВА

Российские войска 4 сентября совершили две атаки беспилотниками на общественный транспорт в Центральном районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Около 11:00 враг попал дроном в маршрутный автобус. Пострадали пять человек. В частности, 25-летняя девушка, которая в момент сброса находилась на остановке, получила взрывную травму и обломочное ранение левой ноги.

Четырех пострадавших доставили в больницу, еще одному человеку медики оказали помощь на месте.

В 11:45 оккупанты снова атаковали маршрутный автобус. Также под удар попала легковушка.

Известно о шести пострадавших. В больницу доставили трех человек – 67-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 61 и 69 лет. У пострадавших диагностировали обломочные ранения, контузии, взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы. Их состояние – средней тяжести.

Также медицинская помощь понадобилась 54-летнему мужчине – он получил контузию, минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший будет лечиться амбулаторно.

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, предварительно, среди горожан есть погибшие. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 4 сентября российские войска массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесщины беспилотниками. В результате обстрела один человек погиб, пятеро пострадали, среди них – ребенок.