Минус 1260 оккупантов в сутки: ВСУ уничтожили три танка и 65 артсистем
Силы обороны за сутки ликвидировали 1260 оккупантов, три танка, 65 артсистем, одну бронемашину, 1898 БпЛА, а также 409 авто и спецтехники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, Силы обороны Украины подтвердили уничтожение российского истребителя МиГ-29 и вертолета Ка-27 во время ударов по военным объектам РФ 27 и 30 августа.
128 сбитых дронов: РФ атаковала Украину ракетами и 167 БпЛАВсе новости »
05 сентября 2026, 09:44
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
Разобрал на две посылки: киевлянин пытался продать раритетный пистолет-пулемет
05 сентября 2026, 14:38"Крышевание" колл-центров и отмывание средств: среди фигурантов – чиновник Офиса Генпрокурора
05 сентября 2026, 13:50РФ ударила по аэропортам Киева и Борисполя: Зеленский назвал возможный мотив
05 сентября 2026, 13:35"Режим тишины" невозможен в одностороннем порядке – Генштаб
05 сентября 2026, 12:55На Закарпатье ночью вспыхнула база отдыха: погибли две женщины
05 сентября 2026, 12:37Россияне ударили по СТО на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро ранены
05 сентября 2026, 12:18Мирная пауза или новый этап войны
05 сентября 2026, 11:51Россия готовит новые массированные удары: что известно о планах РФ на сентябрь
05 сентября 2026, 11:36Уже второй раз за утро: РФ атаковала Запорожье – горит автостоянка
05 сентября 2026, 11:13
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Все блоги »